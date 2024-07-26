Dursun Özbek transfer için kesenin ağzını açtı

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Dursun Özbek transfer için kesenin ağzını açtı

Galatasaray'ın gündemine Brezilya'da Palmeiras forması giyen Richard Rios geldi. Yönetim, futbolcu için 16 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer eden Galatasaray, şimdi de orta saha için kolları sıvadı.

Okan Buruk'un iki yönlü orta saha talebi üzerine sarı-kırmızılı yönetim, tüm çabalarına rağmen Wendel'in kulübü Zenit ile anlaşma sağlayamadı.

ORTA SAHAYI BREZİLYA'DA BULDU
Galatasaray, yıldız futbolcunun alternatifini Brezilya'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Copa America'da Kolombiya ile dikkat çeken Richard Rios için ilk teklifini yaptı.

16 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKTI
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Haberlere göre, Brezilya ekibi bu teklife sıcak bakmadı ve rakamın artırılmasını istedi.

PERFORMANSI
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Palmeiras formasıyla 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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