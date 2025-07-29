Dursun Özbek'ten adalet mesajı: 'Daha yapacak çok iş var'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in vefat yıldönümünde kabrini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra başarılı işlere imza attıklarını aktaran Başkan Özbek, "2022'de geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projelerimizin bir kısmını yaptık. Söylediklerimizin bir kısmını realize ettik. Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonra da arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Galatasaray adına geldiğimiz durum çok güzel bir durum ama daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonraki amacımız Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek" diye konuştu.

Yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileklerini ileten Dursun Özbek, "Amacımız Türk futbolunu daha yukarılara çekmek, marka değerini yükseltmek. Bütün kulüplerin de aynı amaca hizmet etmekten geri durmayacağını düşünüyorum. Ligler başlarken dostluk ve sevgi içerisinde bu yarışı yapmamızı diliyorum. Bu sene inşallah taraftarlara adaletin hakim olacağı güzel bir lig seyrettiririz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. İnşallah bütün takımlarımız Avrupa'da da aynı başarıyı sergiler ve Türk milletine güzel maçlar seyrettirirler" diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray'dan Ali Sami Yen paylaşımı