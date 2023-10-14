Dursun Özbek'ten Ali Koç'a olay gönderme: Kadıköy'den duyulsun

Dursun Özbek Galatasaray'ın Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a olay gönderme: Kadıköy'den duyulsun

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sırada ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda üyelere hitap eden Dursun Özbek, "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. İstanbul'un karşı yakasından duyulacak şekilde, teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış" ifadelerini kullandı.

Özbek uzun süren alkışların ardından "Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

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