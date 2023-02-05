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Dursun Özbek: Biz aynı vatanın çocuklarıyız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçından sonra kulüplere gerginliği bitirme çağrısında bulundu

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 22:23
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Dursun Özbek'ten Kulüpler Birligi çağrısı

Dursun Özbek: Biz aynı vatanın çocuklarıyız
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Hafta içinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan yapılan karşılıklı suçlamalarla dolu gergin açıklamaların ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yeni bir konuşma yaptı.

Özbek, Trabzonspor maçından sonra soruları yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"Futbola gönül veren bütün izleyiciler bilmeli ki biz sadece rakibiz. Birbirimize düşmanlık beslememizin gereği yok. 

Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmaya çalışıyoruz. Dostluğu ve sporun ne olduğunu idrak ederek konuşmalıyız. Biz düşman olamayız. Aynı hamurdan yapıldık.

Herkes için adalet istiyoruz. Herkes için adaletin yapılacağı yer Kulüpler Birliği Vakfı'dır. 

Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi bir sorun var, çözüm adresi belli. 

Bu sorun, Türk futbolunun sorunuysa, Kulüpler Birliği'nde bütün başkanlar bir araya geliyor. Herkes burada söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden toplanmalıyız ve tüm başkanların görüşü alınsın."

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Dadaş
5.02.2023 23:01
Gerçekten mi Hani bu liği bitirmiyordunuz. O günden bugüne ne değişti.  
 
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