Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi: 'Bir haftaya inşallah...'

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Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi: 'Bir haftaya inşallah...'

Muslera'nın yerine yabancı bir kaleci alacaklarını açıklayan Dursun Özbek, Osimhen'le ilgili de tarih verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı kırmızıların transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Başkan Özbek, Muslera'nın yerine yabancı kaleci alacaklarını belirtti. Osimhenle ilgili de konuşan Özbek şunları söyledi:

"G.Saray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına G.Saray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. G.Saray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Görüşmeler devam ediyor. İyi olacak inşallah. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz."

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