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Er Ryan'ı Kurtarmak filminin yıldızı Tom Sizemore beyin anevrizması geçirdi. Durumu kritik

Er Ryan'ı Kurtarmak filmiyle hafızalara kazınan Tom Sizemore, evinde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 61 yaşındaki Sizemore'un durumunun kritik olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:21
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Durumu kritik. Er Ryan'ı Kurtarmak filminin yıldızı Tom Sizemore beyin anevrizması geçirdi

Er Ryan'ı Kurtarmak filminin yıldızı Tom Sizemore beyin anevrizması geçirdi. Durumu kritik
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Ünlü oyuncu Tom Sizemore'dan kötü haber geldi. Ünlü aktörün sözcüsü Charles Lago konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oyuncunun ailesinin de endişeli bir bekleyiş içinde olduğunu söyledi.

Lago, Beyin Anevrizması geçirdiği sırada Tom Sizemore'un Los Angeles'ta bulunan South Main Street'teki apartman dairesinde olduğunu söyledi. Onun açıklamasına göre beyin anevrizması geçiren Sizemore bilincini kaybetti. Şu anda yoğun bakımda gözlem altında olan Sizemore'un stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu da sözcüsü tarafından belirtildi.


Rol aldığı Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü) Born on the Fourth of July (Doğum Günü Dört Temmuz) Natural Born Killers (Katil Doğanlar) Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada Impuratus adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

Tom Sizemore, rol aldığı filmlerin yanı sıra özel hayatındaki skandallarla da biliniyordu. 2013 yılında hayatının önemli noktalarını anlattığı bir kitap yayınladı. Sizemore o kitabında 1992 tarihli Passenger 57 adlı yapımda birlikte oynadığı Elizabeth Hurley'e aşık olduğunu ve onunla bir ilişki yaşadığını söylemişti. Sizemore daha sonra 1996 yılında Maeve Quinian ileevlendi. Bu evlilik 1999 yılına kadar sürdü.


Tom Sizemore, hareketli özel hayatının yanı sıra kötü alışkanlıkları nedeniyle de zaman zaman basına konu oluyordu. Oyuncu, madde etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına da alınmıştı.


 

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