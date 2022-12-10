Pele'den hasta yatağından Neymar'a duygu dolu mesaj

Sao Paulo’da maçı hastaneden izleyen Pele, karşılaşma bitiminde sosyal medya hesabından Neymar’a çok duygulu bir mesaj attı. Pele şöyle dedi.

“Küçüklüğünden beri seni izliyorum. Büyüdüğünü gördüm, her gün senin için tezahürat yaptım ve sonunda Brezilya Milli Takımı ile gol sayımı eşitlediğin için seni tebrik edebilirim. İkimiz de bunun bir sayıdan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. Sporcu olarak en büyük görevimiz ilham vermektir. Bugün meslektaşlarımıza, gelecek nesillere ve en çok da futbolu seven herkese ilham verdin.



Ne yazık ki bizim için en mutlu gün değil, ama birçoğunun olmayı arzuladığı yerdesin. Rekorum neredeyse 50 yıl önce kırıldı ve şimdiye kadar kimse ona yaklaşamadı. Oraya ulaştın oğlum. Bu senin büyüklüğündür.

Neymar, sen de benim gibi biliyorsunuz ki hiçbir sayı ülkemizi temsil etmenin sevincinden daha büyük değildir. Hepimize ilham vermeye devam et, Attığın her golle zafer yumruğunu havaya kaldırmaya devam edeceğim."