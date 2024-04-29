Duruş bozukluğunu önlemek için 8 altın kural. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Ofis çalışanları arasında yaygın olan duruş bozukluğu konusunda uzmanlar yeni uyarılar yapmaya devam ediyor.

Duruş, yani postür, ayakta ya da otururken vücudun aldığı şekildir ve omurga, baş, omuzlar ve kalçaların hizalanmasıyla oluşur.

Her ne kadar kusursuz bir vücut olmasa da, mükemmel bir duruş da mümkün değildir.

Duruş bozukluğu, yerçekiminin günlük etkileri, yaralanmalar, hastalıklar veya genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle gelişebilir ve genellikle kontrol edilemez.

Duruş bozukluğu, sırt ağrısı, omurga problemleri, kamburluk ve eklem sorunları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu tür şikayetlerin göz ardı edilmemesi ve duruş bozukluğunun kifoz, skolyoz gibi daha ciddi rahatsızlıklara dönüşmeden tedavi edilmesinin önemi vurgulandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Bozduman, duruş bozukluğunu önlemek için şu 8 altın kuralı sıralıyor:

• Masa başında çalışırken, bilgisayar ekranınızı göz hizanıza getirecek aparatlar kullanın.

• Sandalyenizi ve oturma pozisyonunuzu düzenleyin.

• Cep telefonunuza bakarken başınızı eğmek yerine telefonu göz seviyenize getirin.

• Yatağınızın uygunluğunu kontrol edin ve gerekirse omurga sağlığınıza uygun bir yatak edinin.

• Yüksek topuklu ayakkabılar yerine düz tabanlı veya destekleyici ayakkabıları tercih edin.

• Fizik tedavi uzmanından destek alın ve yürürken doğru duruşu koruduğunuzdan emin olun.

• Postürünüz için faydalı olan pilates veya yoga gibi egzersizleri yapın.

• Duruş bozukluğunuz belirginse ve rahatsızlık veriyorsa, bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına danışın.

Doç. Dr. Tuba Baykal ise duruş bozukluğunun tedavisi hakkında şunları söylüyor:

Duruş bozukluğu, fizyoterapi veya bazı durumlarda cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Fizyoterapi seanslarında, ilgili bölge ve çevresindeki kasların güçlendirilmesiyle duruş bozukluğu üzerinde çalışılır.

Ancak duruş bozukluğu ciddi olmayan durumlarda, yaşam tarzı değişiklikleriyle de tedavi mümkündür.

Kişilerin günlük aktiviteler sırasında doğru duruşu korumaları ve olumsuz pozisyonlardan kaçınmaları önemlidir.

Duruş Bozukluğu Nedir?

Duruş bozukluğu, hatalı duruş, kas-iskelet sistemi problemleri ve hareketsiz yaşam tarzı gibi faktörler sonucunda vücudun dengeli bir hizada olmaması durumudur.

En belirgin göstergesi, kişinin kambur bir duruş sergilemesidir.

Yuvarlak omuzlar, öne eğik baş pozisyonu ve çökmüş bir duruş da duruş bozukluğunun diğer belirtileridir.

Duruş Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

• Şiddetli ağrı

• Kas yorgunluğu

• Kambur duruş

• Sinir sıkışmaları

• Güçsüzlük

• Nefes almakta zorluk

• Ayakta dururken dizlerin bükük olması

• Kürek kemiklerinin aşırı geride olması

• Duruş bozukluğunun etkilediği bölgelerde kas spazmları

• Baş ve boyun ağrısı

• Omuzların düşük veya öne doğru olması

Bu bilgiler, duruş bozukluğu ve onunla ilişkili sağlık sorunları hakkında farkındalık yaratmak ve önleyici tedbirler almak için önemlidir.