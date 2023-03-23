Gezi Parkı Eylemlerinin dürüst imamı milletvekili aday adayı oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi’nde bira içildiğini iddia etmişti. O dönem caminin müezzini olan Fuat Yıldırım ise “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyerek Erdoğan’ı yalanlamıştı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; Yıldırım, 14 Mayıs seçimleri için CHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yıldırım, daha sonra İstanbul Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyünde tayin edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın atamasına itiraz edip dava açmıştı ve Karaköy’deki Arap Camii’nin müezzini olarak görev yapmaya başlamıştı.

BÖBREK NAKLİNİ ÖZGÜR ÖZEL DUYURMUŞTU

Kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören Yıldırım, uzun süre böbrek nakli beklemiş ve 2022 yılında nakil gerçekleşmişti. Yıldırım’ı hastalığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu sık sık Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bilgi almış, naklin gerçekleştiğini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel duyurmuştu.