Dusan Tadic ilk antrenmanda fırtına gibi esti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti.
Sarı lacivertlilerin yeni transferi Dusan Tadic takımla ilk antrenmana çıktı.
Yıldız oyuncunun hazır olduğu ortaya çıktı.
Tadic tekniği ve topa olan hakimiyetiyle herkesi kendisine hayran bıraktı.
Tadic'in takım arkadaşlarıyla da hemen kaynaştığı görüldü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.