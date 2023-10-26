Dusan Tadic rakiplere meydan okudu: Bizden korkun!

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Dusan Tadic, 3-1 kazanılan Ludogorets karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tadic, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Maça iyi başlayamadık. Çok fazla basit hatalar yaptık. Bu da rakibe özgüven verdi. İlk yarının sonuna doğru daha iyi oynadık, son 10 dakika daha basit oynadık. Basit oynayıp daha fazla pas yapınca daha çok şans yarattık. Devre arasında hatalarımızı konuştuk. Hocamız da yapmamız gerekenleri söyledi. Biz de sonucu elde ettik." dedi.

BİZ FENERBAHÇEYİZ

Sırp yıldız açıklamalarına, "Biz Fenerbahçeyiz, her maçı kazanmak için, her maçı domine etmek için oynuyoruz. Maç içinde rakip bizden korkmalı, sinmeli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Galibiyetlerle yola devam ediyoruz ama her zaman daha iyisini yapmalıyız. Her gün çok daha iyiye gitmeliyiz. Büyük takım mentalitesi böyle olur." şeklinde devam etti.