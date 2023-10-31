Dusan Tadic'in 'balık' paylaşımı olay yarattı

Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından tekneyle balığa çıkan Dusan Tadic'in videosunu paylaştı, taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dusan Tadic'in 'balık' paylaşımı olay yarattı

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'in, balık tutmaya olan ilgisini bilmeyen yok. Sarı-Lacivertli kulübe imza attığı ilk günlerde verdiği röportajda, "Balık tutmayı seviyorum, oğlum zaten bayılıyor. Benim de hoşuma gidiyor, beni rahatlatıyor. Bu konuyu hocamızla konuştum. Kendisi de seviyormuş ve oğluyla gidiyormuş" demişti. İsmail Kartal da "Bir gün birlikte Boğaz'da balık tutmaya gideceğiz" açıklamasını yapmıştı.
ŞİMDİ PALAMUT HAFTA SONU HAMSİ!
Dusan Tadic dün tekneyle denize açıldı ve palamut avladı. Bu anlar kulübün sosyal medya hesaplarından, "Dusan Tadic Boğaz’da balıkta" mesajıyla paylaşıldı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımın altını mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarlar cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçına göndermede bulunarak, "Dusan Tadic, Trabzonspor maçına özel hazırlanıyor! Şimdi palamut, hafta sonunda hamsi" şeklinde yorumlar yaptı.

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