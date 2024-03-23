Düşen bebeği tente kurtardı

Kaynak: İHA
Düşen bebeği tente kurtardı
Tekirdağ Çorlu’da 3'üncü kattaki evinin pencereden düşen bebek, 1'inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı.

Mucize kurtuluş Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 yaşındaki bebek, ailesiyle kaldığı 3'üncü kattaki ikametin penceresine tırmandı.

Pencerede oyun oynarken dengesini kaybeden bebek, metrelerce yüksekten 1'inci kattaki tentenin üzerine düştü. Başından yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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