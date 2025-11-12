Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait Azerbaycan'dan havalanan C-130 kargo uçağı Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen neden düştü. Uçakta bulunan 20 personel şehit oldu. Enkazda araştırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın kara kutusuna ulaşıldığı açıklandı.

Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine dair soruların cevaplanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ye ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düşmüştü. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıklanmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da askeri kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü belirtmişti.

Bakanlık, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275 (IV) maddesi uyarınca, can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatıldı" bilgisini paylaşmıştı. Açıklamada uçağın enkazında incelemelere başlandığı ve 20 personelin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklanmıştı.