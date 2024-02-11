Düşen yıldırım 25 küçükbaşı telef etti

Kaynak: İHA
Düşen yıldırım 25 küçükbaşı telef etti
Adıyaman’da 25 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Y., 80 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü, köy yakınlarında otlatmaya götürdü.

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Mustafa Y., akşam saatlerinde köye yeniden götürmeye çalıştığı sürünün üzerine yıldırım düştü. 80 Küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüden 25 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

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Hayvanların telef olması sonucu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

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