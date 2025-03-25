Duşta bunu yaptı! Hayatı karardı! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Brighton’da yaşayan 25 yaşındaki Mim Goldsmith, duş alırken yaşadığı ani bir rahatsızlığın hayatını tamamen değiştirdiğini anlattı.

Genç kadın, duş sırasında “sarsıldığını” ve göbek deliğinden aşağısını hissetmediğini fark ettiğini belirterek, o an bir şeylerin çok yanlış gittiğini hissettiğini ifade etti. Bu olay, Goldsmith’in yatağa bağımlı hale gelmesine ve sık sık nöbet geçirmesine neden oldu.

Mim Goldsmith’in yaşadığı bu dramatik olay, daha önce 15 yaşında yataktan düşerek zarar gören omuriliğinin yeniden yaralanmasından kaynaklandı.

Hastane taramaları, duş sırasında yaptığı küçük bir hareketin, eski omurilik yaralanmasını ağırlaştırdığını ve belden aşağısında his kaybına yol açtığını ortaya koydu.

Genç kadına, uzuvlarda güçsüzlük, felç ve nöbet gibi belirtilere neden olabilen bir beyin ağı bozukluğu olan fonksiyonel nörolojik bozukluk (FND) teşhisi kondu.

HAYATINI YENİDEN İNŞA ETME MÜCADELESİ

Reading Üniversitesi’nden konuşma ve dil terapisti olarak mezun olan Goldsmith, bu olayın 15 Haziran 2023’te, mezuniyetinden yalnızca haftalar önce gerçekleştiğini belirtti.

Duşta eğildiği anda “Aman Tanrım, bu kötü” diye düşündüğünü anlatan genç kadın, taramalarda fıtıklaşmış diskler ve yara izleri tespit edildiğini, ayrıca bir katetere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kısa süre sonra nöbetler yaşamaya başlayan Goldsmith, bazı günler üç buçuk saate varan nöbetlerle mücadele etti.

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Hastanede yatağa bağımlı hale gelen ve günde beş nöbet geçiren Goldsmith, bir danışmanın kendisine henüz 23 yaşındayken “gidip huzurevinde yaşaması gerektiğini” söylediğini aktardı. Ancak pes etmeyen genç kadın, kendi araştırmaları ve deneme-yanılma yöntemiyle hayatını yeniden inşa etmeye başladı.

Bugün elektrikli sandalye kullanarak daha bağımsız bir yaşam süren Goldsmith, “Hastanede kendimi kayıp bir dava gibi hissettim ama kararlılık ve inatçılıkla savaştım. Fizyoterapi ve mesleki terapiyle çok yol katettim” dedi.

“OLASILIKLARI YENDİM”

FND ile yaşayan birçok kişinin asla iş hayatına dönemediğini vurgulayan Goldsmith, buna rağmen mesleğine geri döndüğünü ve sınırların ötesine geçtiğini belirtti.

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“Neyin mümkün olduğunu gösteriyorum ve insanların fikirlerini değiştirmek için elimden geleni yapıyorum” diyen genç kadın, yaşadığı zorluklara rağmen umut dolu bir mesaj verdi.

Tıbbi tavsiyelere rağmen kendi isteğiyle hastaneden ayrılan Goldsmith, University College London Hastanesi’nde fizyoterapistler ve nörologlarla çalışarak hareket kabiliyetini geri kazanmaya başladı.

Yeni bir ilaç tedavisi sayesinde nöbetlerini günde bire düşürmeyi başaran genç kadın, Eylül 2023’te taburcu oldu. Aylar süren çabayla dayanıklılığını artıran Goldsmith, artık bir sandalyede tam gün oturabiliyor ve çalışabiliyor.

Brighton, East Sussex’te yaşayan Mim Goldsmith, “Nöbetler, yaralanmamın neden olduğu ağrıdan tetiklendi. Sanki nörolojik sistemim ne zaman çok ağrı hissetsem, nöbet geçirerek bunu düzeltmeye çalışıyormuş gibiydi” diyerek yaşadığı süreci özetledi.

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Kendi gücünü ve azmini kanıtlayan Goldsmith’in hikayesi, zorluklara rağmen hayata tutunmanın mümkün olduğunu gözler önüne serdi.