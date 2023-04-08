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Duvar sarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Duvar sarmaşığı bitkisi kabızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:19
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Duvar sarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Duvar sarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor
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Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan duvar sarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Duvar sarmaşığı bitkisi kabızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

İnsanların korkulu rüyası olan duvar sarmaşığı bitkisinin kabızlığı giderdiği bildirildi.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık her insanda oluşabilen bir durum olsa da özellikle tuvalete çıkıldığında dışkıda ya da tuvalet kağıdında kan görülmesi, ateşin eşlik etmesi, kilo kaybı ya da halsizlik gibi şikayetlerin de olması ciddi bir problem olabileceğinin sinyalini verir. Ayrıca beslenme tarzında ya da kullanılan ilaçlarda bir değişiklik olmadan ve daha önce kabızlık geçirmeden yeni ortaya çıkan kabızlık durumunda da sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

DUVAR SARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Sarmaşıkgiller familyasından; uzun ömürlü, 50 metre kadar boyunda, her zaman yapraklı, tırmanıcı bir bitkidir. Yaprakları tüysüz ve serttir. Üst yüzeyleri koyu, alt yüzeyleri ise açık yeşil renktedir. Meyvesi, siyahımsı mor renktedir. İçeriğinde “hederin” vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmamalıdır.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.

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