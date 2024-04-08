Duvara çarpan motosikletin sürücüsü hava astsubay öğrencisi Emir hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Duvara çarpan motosikletin sürücüsü hava astsubay öğrencisi Emir hayatını kaybetti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi Emir Furkan Çayır (21), motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziemir ilçesi Dokuzeylül Mahallesi Betontaş Yolu Sokağı'nda saat 11.30 sularında meydana geldi. Emir Furkan Çayır'ın kontrolünden çıkan plakasız motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalede Çayır'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emir Furkan Çayır'ın Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu belirtildi.

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