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Fenomen Bahar Candan'dan namaz açıklaması. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Sosyal medyada pozları ve değişik açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, takipçileriyle yeni aldığı kararları paylaştı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 17:09
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Duyanlar kulaklarına inanamadı. Bahar Candan'dan namaz açıklaması

Fenomen Bahar Candan'dan namaz açıklaması. Duyanlar kulaklarına inanamadı
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İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan bir isim.

Bahar Candan, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

BAHAR CANDAN ALKOLÜ BIRAKTI

Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldığını şu sözlerle duyurdu ''Gerçekten bir şeyin zararlı olduğunu fark ettiğiniz zaman ondan ayrılmalısınız. .Ama bunu bazen yapamazsınız. Bu yüzden  o boşluğun yerine başka bir şey koymalısınız. Bende bu demek değil yani alkol içmezsem namaz kılabilirim demek değil..

Ama bir boşluk olacak hayatımda .Ben onu dolduracağım. Bunu işte namaz kılmayı öğrenerek, namaz kılarak, motive ederek o boşluğu doldurmaya gideceğim.. Her şeyi bilemiyoruz, her şeyi öğrenemiyoruz. Hatada ısrarcı olmamak gerek''

''NAMAZA BAŞLIYORUM''

Bahar Candan, yayınladığı videoda, alkolü bıraktığını ve namaza başladığını duyurdu. Namaz için gerekli şeyleri aldığını ve namazın nasıl kılındığını öğrendiğini söyledi.

 

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