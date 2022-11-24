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Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce depreminin Marmara depremini tetikleyemeyeceğini düşündüklerini belirtti.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:03
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Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı

Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce'de meydana gelen 6.0 depremle ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

“MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEYECEĞİ YÖNÜNDE”
Özener, Düzce depremi ile ilgili olarak, "Bizim için sürpriz olan bir deprem değil. Bu depremin artçıları yaklaşık bir hafta içerisinde azalarak sönümleneceği düşüncesindeyiz. Bu depremin Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu. Bizim genel görüşümüz Marmara depremini tetiklemeyeceği yönünde" dedi.

“BURADA AKTİF BİR FAY HATTI VAR”
Özener, "17 Ağustos ve 12 Kasım Düzce depremleriyle dün meydana gelen depremin yeri aynı noktada. Aslında bu deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın Düzce ve Dokurcuk fayı olmak üzere Bolu civarında iki kola ayrılıyor. Hemen Düzce fayının batısında Karadere fayı bulunmakta. Deprem aslında Düzce Vadisi'nde diyebiliriz. Orada birçok irili ufaklı fay bulunmakta. O fayların üzerinde 7-8 kilometrelik parçayı kırdı diyebiliriz. Bizim için sürpriz olan bir deprem değil. Burada birçok irili ufaklı deprem üretebilecek aktif fay hattı var. Bu depremde bunların birinin üzerinde oldu" dedi.

“1999 DEPREMİNİN GEÇ GELEN BİR ARTÇISI”
Özener ayrıca, “Bu deprem aslında 12 Kasım 1999 depreminin geç gelen bir artçı depremi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mekanizması tıpa tıp aynı. Dolayısıyla aynı fay düzleminde 1999 depreminde kırılmayan bir parça kaldı. O parça olan 7-8 kilometrelik bir fay düzlemini kırıldığını söyleyebiliriz" dedi.

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MARCO
24.11.2022 16:24
BILMIYORSAN BILMIYORUM, VEYA NET BILMIYORUZ DEMENIZ GEREK, SANMIYORUM DIYE BILIM OLMAZ .. BILIM LOTTO DEGILDIR .. INSANLARIN HAYATLARIYLA OYNAMAYIN, BAZILARI PANIK EDEBILIR DIYE...  
 
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