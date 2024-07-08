Düzce ile Bolu dağı paylaşamadı. Tanju Özcan'a Faruk Özlü'den jet yanıt

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı'nın Düzce sınırları içinde olduğunu ve nedenle bu dağın Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sert yanıt geldi. Faruk Özlü de Tanju Özcan'ın yanıtının altında kalmadı.

Tanju Özcan, Faruk Özlü'ye 'Akıllı Ol' demesi üzerine Faruk Özlü, Mevlana'nın bilinen özdeyişiyle Tanju Özcan'a gönderme yaptı ve 'Önce lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye' dedi. Faruk Özlü, Tanju Özcan'ı Düzce'ye çağırdı.

DÜZCE İLE BOLU ARASINDA DAĞ KAVGASI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında içinde olduğunu ve coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini söyledi ve bu konuda bir çalışma başlatacaklarını söylemişti.

TANJU ÖZCAN'DAN 'AKILLI OL' ÇIKIŞI

Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye yanıt verdi, Özcan'ın yorumu 'Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a girince giderken evdeki bulgurdan olma Kaynaşlı'yı Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol!' şeklinde oldu.

FARUK ÖZLÜ'DEN TANJU ÖZCAN'A GÖNDERME: 'ADAM DEĞİLSİN'

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yanıtı da Tanju Özcan'ın sözleri gibi sert oldu. Faruk Özlü, Tanju Özcan'a 'adam değilsin' imasında bulundu.

Faruk Özlü "Yani anlayacağın, pek sanmıyorum ama aklının başında olduğunu bir günün ya da saatin olursa Düzce'ye gel sana tane tane aklının alacağı biçimde coğrafya, tarih anlatayım.

Bir de Bolu Ovası'ndan Düzce'ye bakıver. Gördüklerin sana yeter! 'Akıllı ol' bahsini seninle ayrıca konuşacağım.'" ifadelerini kullandı.