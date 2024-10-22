Düzce kestanesine yoğun ilgi

Kaynak: İHA
Düzce kestanesine yoğun ilgi

"Düzce Kuzu Kestanesi" tezgaha iner inmez kapış kapış satılıyor.

Düzce ormanlarında yetişen ve lezzetli aromasıyla dikkat çeken "Düzce Kuzu Kestanesi" tezgaha iner inmez kapış kapış satılıyor.

Düzce Belediyesi, Düzce ormanlarından yetişen ve coğrafi işaret alan Düzce Kuzu kestanesini toplayanlar için Hamidiye Pazaryeri'nde kestane pazarı kurdu. Lezzetli aromasıyla dikkat çeken ve vatandaşların aradığı lezzet olan Düzce Kuzu Kestanesi, tezgaha iner inmez kapış kapış satılıyor. Kilosu 150 liradan 500 liraya kadar çıkan kestane Düzce Belediyesi'nin üreticileri desteklemek için açtığı Hamidiye Pazaryerinde alıcılarını bekliyor.

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