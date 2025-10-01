Düzce terminalinde sıkı denetim: Firmalara uyarı!

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Terminal Zabıta Amirliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ortak denetim yaptı. Denetimlerde, kapalı alanlarda sigara kullanımı, hijyen kuralları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile çevre temizliği detaylıca kontrol edildi.

Denetimlerde eksiklik tespit edilen firma ve işletmeler uyarıldı; terminaldeki lokantalar, atık yağların uygun şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgilendirildi.

Zabıta ekipleri, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini, kurallara aykırı durumların tespit edilmesi durumunda Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

