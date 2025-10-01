Düzce terminalinde sıkı denetim: Firmalara uyarı!

Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ortak denetim yaparak firmaları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Terminal Zabıta Amirliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ortak denetim yaptı. Denetimlerde, kapalı alanlarda sigara kullanımı, hijyen kuralları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile çevre temizliği detaylıca kontrol edildi.

duzce-terminalinde-siki-denetim-firmalara-uyariyenicag-1.jpg

Denetimlerde eksiklik tespit edilen firma ve işletmeler uyarıldı; terminaldeki lokantalar, atık yağların uygun şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgilendirildi.

duzce-terminalinde-siki-denetim-firmalara-uyariyenicag-2.jpg

Zabıta ekipleri, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini, kurallara aykırı durumların tespit edilmesi durumunda Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

duzce-terminalinde-siki-denetim-firmalara-uyariyenicag-3.jpg

