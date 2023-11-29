Düzce ve Sakarya'yı kuvvetli rüzgar vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Düzce’nin Gölyaka ve Sakarya’nın Akyazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Düzce ve Sakarya'yı kuvvetli rüzgar vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Gölyaka’da gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. İlçede ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, Fatih Camisi’nin minaresinde hasar oluştu.

ÇATIDAKİ KİREMİTLER UÇTU

Yeşil Mahalle’de bir evin çatısı uçtu, bazı evlerin çatı kısımlarındaki kiremitler yola savruldu. İlçe merkezinde bir bilboard ve bir iş yeri tabelası, üzerine devrildikleri araçlarda hasara yol açtı. Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaptı.

AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ

Akyazı’da da gece saatlerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yola devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırılarak yollar temizlendi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı Bilal Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgardan etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü, vatandaşların can ve mal güvenliği için her zaman sahada olmaya devam ettiklerini, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğini belirtti.

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