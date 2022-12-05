Düzce Adliyesindeki tadilat bitti! Depremde zarar görmüştü

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle dış cephesinde hasar oluşan adliye binasında zarar tespit çalışması yapıldı. Adalet Bakanlığınca gönderilen ekip tarafından onarımına başlanan binanın dış cephesinde tadilat işlemleri tamamlandı.
İncelemelerde, adliye binasının ana yapısında herhangi bir sorun olmadığı, sadece dış cephesinin hasar aldığı anlaşılmıştı. Adliye, 28 Kasım'da normal faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştı.
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