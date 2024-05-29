Düzce'de 3 öğrenci 13 yaşındaki çocuğu okulun tuvaletinde dövdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düzce'de 3 öğrenci 13 yaşındaki çocuğu okulun tuvaletinde dövdü

Düzce'de 3 öğrencinin okul arkadaşlarını tuvalette darbedip görüntü çektirdi. Dövenlerin Suriyeli olduğu iddia edildi.

Düzce'de bir ortaokulda yaşanan üzücü bir olayda, 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki U.C., okul tuvaletinde üç öğrenci tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Bu öğrencilerden biri U.C.'ye fiziksel şiddet uygularken, diğer iki öğrenci bu anları videoya aldı.

Olayın videoları ortaya çıkınca, üç öğrenci okuldan uzaklaştırıldı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, Azmimilli Mahallesi'nde bulunan Azmimilli Ortaokulu'nda gerçekleşti.

M.U., C.B. ve K.Y. isimli 8. sınıf öğrencileri, aynı okulda eğitim gören U.C.'yi tuvalette sıkıştırarak, M.U.'nun U.C.'ye tokat atmasına ve onu darbetmesine neden oldu.

Bu sırada C.B. ve K.Y., yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

Darp anının videosu okulda hızla yayıldı ve okul yönetimi durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve polise bildirdi. Üç öğrenci okuldan uzaklaştırıldı ve polis tarafından adli soruşturma başlatıldı.

U.C.'nin babası Volkan C., oğluna saldıran üç öğrenciden şikayetçi oldu.

Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını belirterek, "Çocuğum dün okulda darbedildi ve bu durum bir aydır devam ediyor. Çocuklar arasındaki kavgaları normal karşıladım ama bu olayın sürekliliği ve dün çekilen videoları gördükten sonra durumun ciddiyetini anladım. Çocuğum tuvalette darbedilirken videoya alınmış. Öğretmenler artık müdahale edemiyor, şikayetlerimize 'Biz de bu durumdan bıktık' yanıtını alıyoruz. Çocuğumun güvenliği yok. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

Diğer yandan dövenlerin Suriyeli olduğu öne sürüldü.

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