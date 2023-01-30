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Düzce'de deprem

Kandilli'den paylaşılan verilere göre; saat 13:14 sıralarında Düzce'de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:58
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Düzce'de 3.2 deprem

Düzce'de deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Düzce'nin Gümüşova Yıldıztepe köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13:14 sıralarında gerçekleşen depremin 4.6 km derinlikte olduğu kaydedildi.

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