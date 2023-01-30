﻿Düzce'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Düzce'nin Gümüşova Yıldıztepe köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13:14 sıralarında gerçekleşen depremin 4.6 km derinlikte olduğu kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Düzce'nin Gümüşova Yıldıztepe köyünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13:14 sıralarında gerçekleşen depremin 4.6 km derinlikte olduğu kaydedildi.
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