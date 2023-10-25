Düzce’de 3’ü çocuk 8 kişi mantardan zehirlendi

Düzce’de iki aile, topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlendi.

KAYNAK: İHA
Düzce’de 3’ü çocuk 8 kişi mantardan zehirlendi

3’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mantar yediler, fenalaştılar

Olay, Gölyaka ilçesinde meydana geldi. 2 aile, akşam yemeğinde topladıkları mantarları pişirip yedi. Bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastalandılar. Durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.

Hastaneye kaldırıldılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki aileden Y.Ö., T.A., M.Ö., Y.Ö., G.Ö., N.Ö., E.A. ve R.A.'nın mantardan zehirlendiğini tespit etti. Zehirlenen 8 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, zehirlenen mantarların türünü belirlemek için çalışma yaptı.

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