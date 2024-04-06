Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Düzce’nin Mergiç Mahallesi 2158. Sokak üzerinde yer alan Türkoğlu Sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın en üst katında Y. G.’ye ait olan dairenin mutfak bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu.

Yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı. Daireyi saran alevler evi kullanılamaz duruma getirirken yangında yaralanan olmadı.

Yangının kaynağıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.