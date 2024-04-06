Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı

Kaynak: İHA
Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı
Düzce’de 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Düzce’nin Mergiç Mahallesi 2158. Sokak üzerinde yer alan Türkoğlu Sitesinde yangın çıktı. 5 katlı binanın en üst katında Y. G.’ye ait olan dairenin mutfak bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu.

Yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı. Daireyi saran alevler evi kullanılamaz duruma getirirken yangında yaralanan olmadı.

Yangının kaynağıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

aw178028-02.jpg

aw178028-03.jpg

aw178028-04.jpg

aw178028-05.jpg

aw178028-07.jpg

aw178028-06.jpg

Son Haberler
Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi Magazin
Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BBP'liler devir teslim töreninde AKP'li eski başkanı yuhaladı Yerel Haberler
BBP'liler devir teslim töreninde AKP'li eski başkanı yuhaladı
Mazbatasını alan muhtara büyük şok! Sevincini yaşayamadan dünyası başına yıkıldı Yerel Haberler
Mazbatasını alan muhtara büyük şok! Sevincini yaşayamadan dünyası başına yıkıldı
Eyüpspor Süper Lig aşkına. Altay'ı yenerse tarih yazacak Spor
Eyüpspor Süper Lig aşkına. Altay'ı yenerse tarih yazacak
AKP’den CHP’ye geçen 25 bin nüfuslu belediyenin borcu 125 milyon 924 bin lira. Söyleyin bu paralarla altından köprü mü yaptırdınız Gündem
AKP’den CHP’ye geçen 25 bin nüfuslu belediyenin borcu 125 milyon 924 bin lira. Söyleyin bu paralarla altından köprü mü yaptırdınız
Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar merak ediliyor. Her şey bir paylaşımla başladı Magazin
Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar merak ediliyor. Her şey bir paylaşımla başladı