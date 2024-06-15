Düzce'de 9 bin büyük, 3 bin 500 küçükbaş hayvan kesilecek

Kurban Bayramı sebebiyle Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurban hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Sağlıklı hayvan temini ve iller arası muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılmasının önlenmesi amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Düzce'ye diğer şehirlerden 3 bin büyükbaş ve bin 500 küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 4 bin 500 kurbanlık hayvan girişi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, "İl Müdürlüğümüz olarak yetiştiricilerimizin Kurban Bayramı'nı yakınları ve sevdikleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde gönül rahatlığıyla geçirmesi için valilik koordinasyonunda müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm dünyaya öncelikle barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyoruz ve tüm tarım sektörü çalışanlarının ve çiftçilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyoruz" dedi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık hayvan satış yerlerinden sağlıklı hayvan temin edilmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldı.

Ayrıca, salgın hastalıkların bulaşma ve yayılmasının önlenmesi için il genelinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, bayram süresince halkın güvenli ve sağlıklı kurbanlık hayvan temin edebilmesi için büyük önem taşıyor.