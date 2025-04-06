Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte kar suları eriyerek Büyük Melen Çayı'nın debisini artırdı ve rafting sezonu başladı. Adrenalin tutkunları Düzce'ye akın ederek rafting yaptı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünden geçen Büyük Melen Çayı, rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı'nın debisi arttı, rafting sezonu açıldı. Dokuzdeğirmen köyünden başlayan rafting turunda adrenalin ve macera tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda Melen Çayı'nın sularıyla mücadele ediyor. Ayrıca güzergah boyunca 4 rafting tesisi bulunuyor ve rafting yapmak isteyen macera tutkunlarına hizmet veriyor.

Rafting turu sırasında profesyonel rafting rehberleri, macera tutkunlarının adrenalin seviyelerini arttırmak için planlı kazalar yaparak botları deviriyor. Kaza yaptıklarını düşünen raftingciler de macera ve korkuyu aynı anda yaşıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca rafting için bölgeye yaklaşık 10 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor.

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

Düzce’de adrenalin ve korku bir arada

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