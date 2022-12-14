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Düzce'nin üzerini sis tabakası kapladı

Düzce'de dağların arasından süzülen sis, güzel manzara sundu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:08
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Düzce'de dağların arasından süzülen sis güzel manzara sundu

Düzce'nin üzerini sis tabakası kapladı
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Akçakoca ilçesine bağlı Tepeköy, Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Dağların üzerine çökerek adeta denizi andıran sis tabakası, dron ile görüntülendi.

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