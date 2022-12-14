Düzce'nin üzerini sis tabakası kapladı

Akçakoca ilçesine bağlı Tepeköy, Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Dağların üzerine çökerek adeta denizi andıran sis tabakası, dron ile görüntülendi.
Akçakoca ilçesine bağlı Tepeköy, Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Dağların üzerine çökerek adeta denizi andıran sis tabakası, dron ile görüntülendi.
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