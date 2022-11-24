Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin ardından ana su alma hattı başta olmak üzere meydana gelen tüm arızaların ekiplerin yoğun çalışmasıyla giderildiği bildirildi.

Açıklamada, kentin tamamına su verildiği belirtilerek, "Basınçtan dolayı üst katlara suyun çıkmasında gecikme yaşanabilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesi kullanıldı.