24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı

Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı

Düzce'de depremin ardından ana su alma regülatöründe yaşanan arıza nedeniyle uygulanan su kesintisi sona erdi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:43
Takip Et

Düzce'de depremin ardından ana su alma regülatöründe yaşanan arıza nedeniyle uygulanan su kesintisi sona erdi

Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
+
Aa
-

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin ardından ana su alma hattı başta olmak üzere meydana gelen tüm arızaların ekiplerin yoğun çalışmasıyla giderildiği bildirildi.

Açıklamada, kentin tamamına su verildiği belirtilerek, "Basınçtan dolayı üst katlara suyun çıkmasında gecikme yaşanabilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesi kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
3
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
4
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.