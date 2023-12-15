Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokaklarda 'torbacı' olarak aldandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan uygulamalarda H.A., E.Y., F.K. ve O.K. yakalandı. Şahısların konakladıkları otel odası ve üzerlerinde yapılan denetimlerde 0,65 gram bonzai-metamfetamin karışımı, 2,30 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,80 gram metamfetamin ve 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.