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Refüje çarpan araç ikiye bölündü

Düzce'de D-655 yolu Beyciler mevkisinde feci bir trafik kazası geldi. İddiaya göre trafikte makas atan bir otomobil ilk önce kamyonete ardından da refüje çarpıp ikiye bölündü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:53
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Düzcede feci kaza. Refüje çarpan otomobil ikiye bölündü

Refüje çarpan araç ikiye bölündü
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Düzce'de makas atan otomobil önce kamyonete, ardından da refüje çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, D-655 yolu Beyciler mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Talat T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu önünde ilerlemekte olan Ömer T. M.'nin kullandığı kamyonete çarptı.

Kamyonete takılı kalan otomobil refüje çarptıktan sonra ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü Talat T. yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Talat T. tedaviye alındı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. (DHA)

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