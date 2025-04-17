Düzce’de gençler sahneye çıktı: Fen lisesi birinci oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelinde gençlik merkezleri aracılığıyla organize ettiği tiyatro yarışmasında, liselerin tiyatro ekipleri kendi yazdıkları senaryolarla sahne aldı. İlk kez tiyatro deneyimi yaşayan gençler, büyük bir heyecan yaşadı.

Yarışmanın jüri üyeliklerini sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi, tiyatro eğitmeni ve oyuncusu Nuri Kaya ile tiyatro oyuncusu Orhan Sarı üstlendi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Düzce Fen Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nin tiyatro ekipleri yarışmaya katıldı. İyilik ve kötülüğü karşılaştıran bir oyunu sahneleyen Düzce Fen Lisesi tiyatro ekibi, birinciliği kazandı.

“GENÇLERDE UMUT HER ZAMAN VAR”

Yarışma sonrası konuşan tiyatro eğitmeni Nuri Kaya, “Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gençleri tiyatroyla buluşturduğu için teşekkür ederim. Bu tür etkinliklere katılımın artmasını gönülden diliyorum. Gençlerin tiyatroyla ilgilendiğini görmek beni mutlu etti. Tüm gençleri kutluyorum. Sanatın bir ucundan tutmalılar. Gençlerde umut var; yeter ki onlara fırsat verilsin. Yetkililerden gençler için kaynaklarını seferber etmelerini rica ediyorum” dedi.

“BİRİNCİ OLAN EKİP DÜZCE’Yİ TEMSİL EDECEK”

Gençlik Merkezi Müdürü Abdülselam Açıkbaş, “Yarışmada dereceye giren tiyatro ekiplerimiz, yaz aylarında düzenlenecek bölge yarışmalarında Düzce’yi temsil edecek. Geçen yıl bir üniversite ekibimiz vardı, ancak bu yıl katılmadılar. Liselerden üç ekip yarıştı. Düzce Fen Lisesi birinciliği kazanarak bölge finalinde ilimizi temsil edecek” diye konuştu.

“İYİ VE KÖTÜYÜ KIYASLADIK”

Birinciliği kazanan Düzce Fen Lisesi öğrencisi, tiyatro oyuncusu ve oyunun senaristi Ela Nuray, sahne deneyimlerini şöyle anlattı: “Tiyatro sahnesi zor ama alışılabilir bir yer. Tiyatroya ilgisi olan herkese öneririm. Oyunun senaryosu tamamen bize ait. İyilik ve kötülüğü karşılaştıran bir hikâye yazdık. Bu, hepimizin ilk tiyatro deneyimiydi. Heyecanlandık ama ‘olursa olur, olmazsa eğleniriz’ diyerek sahneye çıktık. Önemli olan bu deneyimi yaşamaktı.”