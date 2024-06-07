Düzce’de hasadı başladı. Bölge halkının geçim kaynağı haline geldi

Düzce’de dağ çileği üretimi, fındık üreticilerine ek bir gelir kapısı sunuyor. "Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yapılan dağ çileği hasadı, Vali Selçuk Aslan, Alay Komutanı Murat Kılıç, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"CENNET COĞRAFYASINDA İKRAM OLARAK SUNULDU"

Vali Selçuk Aslan, dağ çileği üretiminin fındık tarımıyla uğraşanlar için yüksek katma değerli bir gelir kapısı olacağını belirterek, “Allah'ın, Düzce'nin cennet coğrafyasında bize ikram ettiği birçok ürün var. Bunlardan biri de tadıyla ve aromasıyla tercih edilen dağ çileği. Dağ çileği, bölgemizde doğal olarak yetişen bir bitki. 2021 yılında Tarım İl Müdürlüğümüz projesi kapsamında, İl Özel İdaremiz tarafından finansman desteği sağlanan bu çalışmada, en büyük sıkıntımızın fide üretimi olduğunu fark ettik ve arkadaşlarımız önce fide üretimine başladı. 2021 yılında 7 bin 500 kök fideyle başladığımız yolculuğumuz, 2023 yılında 300 bin fidenin çiftçilerimize dağıtılmasıyla sonuçlandı. Şu anda ciddi bir pazar büyüklüğüne ulaşmış olmakla birlikte, fide üretimini teşvik etmeye devam ediyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 1 milyon fidye ulaşmak. Bu rakama ulaştığımızda, rekolte itibarıyla pazarda daha söz sahibi olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

KADIN ÇİFTÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Vali Aslan, “Dağ çileği, aroması ve kokusuyla yüksek talep görüyor. Artık kilo fiyatı değil, küçük paketlerde ciddi rakamlarla karşılık bulabiliyor. İlimizde kadın kooperatifleri de bu ürünü reçel olarak üretip satmakta oldukça başarılı. İlimizin tarımını geliştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için Valiliğimiz koordinasyonunda Tarım Müdürlüğümüz ve Özel İdare çalışmalarını sürdüreceğiz. Dağ çileği, geleneksel olarak ekonomimizde fındığın yanında yüksek katma değerli ikinci bir ürün olarak öne çıkmakta. Özellikle kadın çiftçilerimiz tarafından çok rağbet görüyor. Bugün dağ çileği bahçesindeyiz ve fındık tarlasının ortasında bu konuda öncü çiftçilerimizden biri yanımızda” ifadelerini kullandı.

KADIN ÜRETİCİLER ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYOR

Çilek üreticisi Ceyda Nur Dursun, “2023 yılında Tarım İl Müdürlüğü’nün projesine katıldım. Projede 1040 çilek aldım, bir kısmı kurudu, bir kısmını fide olarak dağıttım. Bu yıl topladıklarımı satış yapmadım, reçel yapıp kendim kullandım. Gelecek yıl daha fazla verim almayı ve satış yapmayı planlıyorum. Zorlukları da oldu, kolaylıkları da, nasipse seneye satış yapmayı düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar dağ çileği hasadı yaptı. Düzce’de kadınlar, dağ çileği üretiminde öncü olma rolünü sürdürüyor.