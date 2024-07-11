Düzce'de heyelan alarmı

Kaynak: DHA
Düzce'de heyelan alarmı

Düzce'de son yağışlar sonrası Samandere ve Yoğunpelit köylerinde meydana gelen heyelanlar, Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Samandere Köyü'nde gerçekleşen heyelan sonrası hızlı bir şekilde harekete geçti. Bölgedeki dolgu çalışmaları başlatılarak, olası yeni kaymaların önlenmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Heyelan bölgesi stabilize edilerek, tekrarlanma riskinin minimize edilmesi hedefleniyor.

Benzer şekilde, Yığılca Kaymakamlığı koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Yoğunpelit Köyü'nde meydana gelen heyelana hızla müdahale etti. Gerekli dolgu çalışmaları tamamlanarak, heyelan bölgesi stabilize edildi. Ekipler, heyelanların tamamen onarılması ve tekrarlanma riskinin azaltılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Her iki bölgede de ekipler, tehlikenin bertaraf edilmesi ve gelecekte olası heyelan risklerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Titiz incelemeler ve düzenli kontrollerle, bölgelerin güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

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