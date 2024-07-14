Erzurum-Artvin yolunda heyelan

Erzurum Valiliği, bugün için yaptığı uyarıda, "Erzurum'un kuzey ve doğusu (Erzurum Merkez, Aşkale, Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan, Köprüköy ilçeleri) ile Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." şeklinde açıklama yapmıştı.

Erzurum'un özellikle kuzey ilçelerinde etkili olan yağış, heyelanları da beraberinde getirdi. Erzurum-Artvin karayolunun Tortum kesiminde yer yer toprak kayması ve heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, kontrollü olarak tek şerit ya da servis yolundan veriliyor. Ekipler de bir yandan yollarda çalışma yapıyor.