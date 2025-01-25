Düzce'de heyelan ilçe yolunu kapattı

Kaynak: İHA
Düzce'de heyelan ilçe yolunu kapattı

Düzce'de etkili olan sağanak yağışlar Gölyaka ilçe yolunda heyelana sebebiyet verdi.

Düzce'de sağanak yağışlar Gölyaka ilçe yolunda heyelana sebebiyet verdi. Yol tek şeritten verilirken, heyelan kaldırma çalışmalarına başlandı.

heyelannn.jpgOlay, Gölyaka ilçe bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sağanak yağışın etkili olduğu kentte, ilçe bağlantı yolunun yan kısmında bulunan toprak alanda heyelan meydana geldi. Yola kadar gelen kayma sebebiyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye gelen Karayolları ve polis ekiplerinin yolun güvenliğini sağlamasının ardından heyelan kaldırma çalışmaları başlatıldı. Yol ise ekipler tarafından kontrollü veriliyor.

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