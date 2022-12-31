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Düzce'de kar kalınlığı 25 santimetre

Düzce’de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kar kalınlığının ilerleyen günlerde 1 metreye ulaşmasını bekliyor.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:49
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Düzce'de kar kalınlığı 25 santimetre

Düzce'de kar kalınlığı 25 santimetre
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İHA'nın haberine göre, Düzce’nin Beyköy beldesi sınırları içerisinde yer alan bin 485 rakımlı Sinekli Yaylası’nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde kalınlığını da arttırdı. 

Daha önce sadece beyaz örtü ile kaplanan yaylalarda kalınlık 25 santimetreye kadar ulaştı. Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, ilerleyen günlerde kar kalınlığının 1 metreye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. 

Albayrak, “Sinekli yaylasında olduğum yerde 1485 rakım var. Yaylanın en üst evindeyim. Akşam yağan kar 25 santimetreye kadar ulaştı. Bu ilk kardır. Sanırım 5-6 gün sonra 1 metreye yakın kar görebiliriz. Yılbaşı öncesi veya sonrasında bu karı görebiliriz. Hayırlısı olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

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