Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı

Kaynak: İHA
Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde çarpışan 2 otomobilden biri yandı.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giden İ.T. yönetimindeki 34 VD 1915 plakalı otomobil, sağanaktan dolayı kayganlaşan yolda, aynı yönde seyir halinde olan E.D. yönetimindeki 34 RGJ 109 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile İ.T.’nin aracı alev aldı. Yangını fark eden sürücü araçtan kendi çabaları ile çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonrası tek şeritte ilerleyen yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrardan açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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