Düzce'de orman yangını! Acı tablo havadan görüntülendi

Düzce'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yığılca ile merkez ilçe sınırında yer alan Esençam, Hasanlar ve Hecinler köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 10.00'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın geniş bir bölgede etkili oldu.

Ekipler, alevlerin tamamen kontrol altına alındığı yangın alanlarında tarama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangında, kullanımda olmayan keçi sütü çiftliği, fındık bahçeleri ve orman arazisi zarar gördü.

Bu arada, yangında zarar gören yerler dronla görüntülendi.