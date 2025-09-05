Düzce'de orman yangını! Acı tablo havadan görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: AA
Düzce'de orman yangını! Acı tablo havadan görüntülendi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Düzce'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Yığılca ile merkez ilçe sınırında yer alan Esençam, Hasanlar ve Hecinler köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 10.00'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın geniş bir bölgede etkili oldu.

1kapak-002.jpg

Ekipler, alevlerin tamamen kontrol altına alındığı yangın alanlarında tarama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangında, kullanımda olmayan keçi sütü çiftliği, fındık bahçeleri ve orman arazisi zarar gördü.

1kapak-003.jpg

Bu arada, yangında zarar gören yerler dronla görüntülendi.

1kapak-004.jpg

Son Haberler
Türkiye - İspanya maçına üst düzey hakem
Türkiye - İspanya maçına üst düzey hakem
Borsa günün ilk yarısında geriledi (5 Eylül 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Trabzonspor'da şok sakatlık! Fenerbahçe maçında yok
Trabzonspor'da şok sakatlık! Fenerbahçe maçında yok
Sarıyer’de kanlı final! Üniversiteye girerek son görüntüler ortaya çıktı
Sarıyer’de kanlı final! Üniversiteye girerek son görüntüler ortaya çıktı
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu!
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu!