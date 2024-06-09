Düzce'de otomobil ve kamyonet çarptı: 3 Yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de otomobil ve kamyonet çarptı: 3 Yaralı

Düzce'nin Boğaziçi Yazlık Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında üç kişi yaralanırken, iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce-Akçakoca yolunda ilerleyen N.İ. yönetimindeki 34 NTV 20 plakalı Mercedes marka otomobil, önünde seyreden F.G. idaresindeki 81 DH 410 plakalı Hyundai marka kamyonete arkadan çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak ancak durabildi. Otomobil ise kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan N.İ., S.S. ve İ.S. isimli şahıslar yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeride düşen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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