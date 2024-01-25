Düzce’de otomobilin bariyerlere saplandığı feci kazada 8 kişi yaralandı

Kaza, Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan İstanbul’a seyreden Coşkun D. kontrolündeki 68 ADR 024 plakalı Seat marka otomobil, Yeşilyayla mevkiinde dinlenme tesisine girmek istediği sırada bariyerlere saplanarak alev aldı.

Adeta paramparça hale gelen otomobilde çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürülürken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan yolculara müdahalede bulunarak sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Kazada yaralanan sürücü ile Miraç T. (9), Nevanur D. (2), Alparslan D. (4), Gökhan D. (40), Büşra T., Fadime D. ve Songül D. hastaneye kaldırıldı. Nevanur D. ve Gökhan D.'nin sağlık durumum ciddi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından araç sürücüsü Coşkun D., jandarma ve polis ekiplerine olayı anlattığı sırada, gözyaşlarına hakim olamadı.