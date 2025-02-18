Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü

Kaynak: İHA

Düzce'de patpatın takla atması nedeniyle meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Cumayeri'nden Dokuzdeğirmen istikametine seyir halinde olan Furkan Keleş'in kullandığı tarım aracı olarak kullanılan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü 24 yaşındaki Furkan Keleş hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incele ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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