Düzce'de sabah ayrı akşam ayrı çaldılar

İlk vaka, şehrin merkezindeki bir işletmenin önünden bir saksı çiçeğinin çalınmasıyla başladı. Hırsızlık, sabah erken saatlerde Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda gerçekleşti. İşletme sahibi, sabah iş yerine geldiğinde çiçeğin kaybolduğunu fark etti ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra polise haber verdi.

Aynı günün akşamında, Konuralp Necmi Hoşver Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bahçesinden 8 sandalye ve 2 masa daha çalındı. Lokanta çalışanları, ertesi sabah masaların ve sandalyelerin yerinde olmadığını görünce durumu derhal polise bildirdi.

Her iki olayla ilgili olarak Düzce polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlatarak hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.