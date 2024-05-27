Düzce’de şampiyonluk kutlamaları esnasında kaza. 2 yaralı

Karahacı Musa Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Çamköy yönünden Düzce istikametine seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki 81 ADU 159 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarptı.

Araç sürücüsü kazadan sonra bölgeden uzaklaşırken araç içerisindeki Z.K. ve B.Y. yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonucu trafik tek şeritten verilirken aracın kaldırılmasından sonra kaza normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.