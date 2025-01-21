Düzce'de trafik denetimi: 2 bin 107 sürücüye ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de trafik denetimi: 2 bin 107 sürücüye ceza yağdı

Düzce'deki trafik denetimlerinde 2 bin 107 sürücüye ceza kesildi, 96 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 10 bina yakın araç, 663 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 107 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 24 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 96 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.

Düzce'de trafik denetimi: 2 bin 107 sürücüye ceza yağdı

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