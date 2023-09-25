Düzce'de uyuşturucu madde etkisi altındaki gençten Kuğu Gölü Balesi performansı
Düzce'de uyuşturucu madde etkisi altındaki genç kendisini caddeye atıp yerde sürünerek Kuğu Gölü Balesi yapmaya başladı. Müdahale etmeye çalışan ekiplere zorluk çıkartan gencin görüntüleri vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı
Düzce'de uyuşturucu madde etkisi altındaki genç kendisini caddeye atıp yerde sürünerek Kuğu Gölü Balesi yapmaya başladı. Müdahale etmeye çalışan ekiplere zorluk çıkartan gencin görüntüleri vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı